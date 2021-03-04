Как биткоин пришел в наш мир? Об этом в программе «Что дальше» на канале «Знай24» рассказывает Марк Гинзбург, украинско-американский бизнесмен и эксперт в сфере криптовалют.

Известный бизнесмен Марк Гинзбург уже 5 лет занимается искусственным интеллектом, а также специализируется на технологии блокчейн.

«Биткоины - это побочный продукт технологии блокчейн», - заявляет он. Сам эксперт не занимается куплей-продажей криптовалют и не делает прогнозов на курс биткоина, его сфера интересов касается скорее инвестиций.

Марк Гинзбург называет себя едва ли не самым серьезным украинским специалистом отрасли криптовалюты. Одной из причин является то, что он рано пришел в эту сферу - в далеком 2012. А большинство людей узнало об этой криптовалюте только осенью 2017, когда благодаря ралли от 2 до 20 тысяч биткоин обратил на себя внимание.

«То есть в сентябре никто не знал, что такое биткоины, путали биткоины с блокчейном. А в октябре-ноябре уже в каждой маршрутке и на каждой кухне говорили о биткоинах», - вспоминает он этот прыжок.

Напоминаем, эксперт объяснил, почему продажа недвижимости за криптовалюту не снискала популярность.

Ранее Politeka сообщала о том, что Алексей Кущ считает инвестиции в биткоин рискованными.