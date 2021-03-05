Директор специализированной школы №210 в Киеве Дмитрий Ламза в программе «Что дальше» на канале «Знай24» рассказал, помогало ли государство перейти с русского языка обучения на украинский.

«Что касается поддержки. Не скажу, что ее не было. Она была. Она была более виртуальная – спрашивали, что надо, как надо. А когда говоришь как – никто этого не давал», - говорит директор.

Он добавил, что у него не было средств, чтобы нанимать специалистов, поэтому он пригласил кафедру украинского языка преподавать учителям украинский.

«Мы разработали полную декаду этих уроков, мы прошлись по всем темам... Но невозможно даже за месяц пройти так все быстро. Но мы это сделали», - заявил Ламза.

Директор школы отмечает, что даже до перехода все мероприятия в учебном заведении были на украинском языке.

«Мы пытались показывать наше родное и давать наше родное. Даже тем, которые максимально говорят на русском», - рассказывает он.

Однако, по его словам, школе не удалось полностью перейти на украинский.

«Потому что есть учителя, которым это трудно давалось. И мы сейчас делаем уроки максимально украинскими. Если ребенок что-то не понимает – сразу учитель перестраивается и переводит», - пояснил Ламза.

Он отметил, что детям, которые родились в регионе, где общались исключительно на русском языке, очень трудно перейти на украинский.

«Я считаю, что я как администратор, мой коллектив, моя команда сделали ту работу, которую должно было сделать государство вместе с нами. Не просто сказать: «Мы перешли, делай, что хочешь», а помочь», - подытожил директор.

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