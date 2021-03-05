Компания «Интерпайп» олигарха Виктора Пунчука объяснила двукратное завышение цен на трубную продукцию для государственного «Нафтогаза», по сравнению с продажами в России, тем, что для украинской компании поставлялись «технологически сложные трубы с премиальными соединениями»

Об этом сообщает агентство «Интерфакс-Украина» со ссылкой на заявление компании.

«В публикациях, направленных против «Интерпайпа», сравниваются цены на несопоставимые поставки стандартной трубной продукции, не имеющей особых требований, и на поставки специальных технологически сложных труб с премиальным соединением для НАК «Нафтогаз Украины», - говорится в заявлении.

В компании Пинчука заявили, что «Интерпайп» осуществлял и осуществляет поставки НАК «Нафтогаз Украины» в рамках конкурентных тендерных процедур.

В «Интерпайпе» также посетовали на введение Россией эмбарго на ввоз всей продукции «Интерпайпа» в апреле 2019 года.

Напомним, ранее издание РБК-Украина, анализируя контракты «Интерпайпа» с «Нафтогазом» и российской компанией «Башнефти» на идентичные виды труб с единым ГОСТом в течение 2015-2019 годах, пришло к выводу, что цены реализации труб на российском рынке оказались в 2-3 раза ниже, чем для государственной компании «Нафтогаз».

По оценкам издания, завышение цен позволило «Интерпайпу» дополнительно заработать на государственном «Нафтогазе» до 290 млн долларов