Наблюдательный совет Укрзализныци – это орган, который должен во всем содействовать компании, наблюдать за ходом реформы и контролировать эффективность инвестиций. Однако на практике действия Набсовета приводят к убыткам, а его члены не стесняясь лоббируют интересы иностранных и украинских компаний.

Об этом идет речь в материале «Наблюдательный совет «Укрзализныци» нуждается в срочном ремонте», опубликованном на сайте Главком.

Как пишет издание, в прошлом году Наблюдательный совет проголосовал против пролонгации кредитного договора с ЕБРР на строительство и обновление вагонного парка. Этим решением он не просто оставил компанию без средств на закупку новых вагонов. Но и заставил государство уплатить банку 85 млн грн комиссии – за ресурс, который так и не был использован.

Совсем другая история – с компанией «Интерпайп Украина», интересы которой как монопольного поставщика цельнокатанных колес по завышенным вдвое ценам в Наблюдательном совете лоббировала целая коалиция, пишет издание.

«Самые известные лоббисты - Андерс Ослунд (который, кстати, вроде бы уволился из «Укрзализныци» после того как Антимонопольный комитет отстранил структуры «Интерпайпа» на три года от тендеров железной дороги и оштрафовал на 70 млн грн), и Сергей Лещенко», - перечисляет Главком.

Впрочем, лоббируют в Набсовете УЗ интересы не только украинских, но и иностранных компаний. Тут самым известным является Кристиан Кун – который, параллельно с Наблюдательным советом УЗ, входит также и в состав совета директоров «Казахстанской железной дороги».

«Благодаря настойчивости Куна, продукция казахстанских компаний получила в нашей стране сертификаты соответствия, а делегация «Укрзализныци» ездила в Казахстан заказывать рельсы и другую металлопродукцию, что возмутило украинских промышленников», - пишет издание.

Но не Набсоветом единым: отличился в теме лоббизма и тогдашний и.о. главы правления УЗ Иван Юрик. По информации журналистов, именно во время его каденции тендер на страхование пассажиров (оно является составной частью каждого билета) от 30 июля 2020 года единолично выиграла компания «Интер-контакт» из орбиты экс-регионала, игрока в спортивный покер Александр Едина.

«Был у Юрика интерес сделать эту фирму страховым монополистом «Укрзализныци», или он просто симпатизирует господину Едину?», - задается вопросом издание.

Напомним, глава «Укрзализныци» Владимир Жмак начал процедуру реформирования компании с выделения из ее структуры филиалов «UZ Cargo» и «UZ Infra», которые будут заниматься грузоперевозками и инфраструктурой. Всего в 2021 году, как предполагается, УЗ будет разделена на 4 отдельные компании, а непрофильные активы, в том числе больницы, выставят на продажу или передадут в концессию. Однако в начале февраля набсовет УЗ внезапно заблокировал решение об отделении «UZ Cargo», тем самым поставив реформу компании на паузу.

Ранее экономический эксперт Борис Кушнирук заявил, что реформирование «Укрзализныци» путем разделения на отдельные филиалы по направлениям деятельности полностью соответствует принципам, предусмотренным Соглашением о евроинтеграции между Украиной и ЕС.