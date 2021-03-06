Производство электроэнергии на «зеленых» электростанциях и гидроэлектростанциях в Украине за январь-февраль текущего года имеет долю 10,4% в общем производстве против 8,7% в аналогичный период прошлого года.



Об этом говорится в статистических данных Министерства энергетики.



В частности, производство электроэнергии альтернативными источниками (ВЭС, СЭС, биомасса) за 2 месяца 2020 года составило 1332,3 млн.кВтч, что на 10,4% больше, чем за соответствующий период прошлого года. Доля «зеленых» в общем производстве составила 4,8%.



При этом гидроэлектростанциями за 2 месяца 2021 года было произведено 1,505 млрд квтч, что на 28,2% меньше, чем за 2 месяца 2020 года. Доля ГЭС в общем производстве составила 5,5%.

Также сообщается, что производство электроэнергии на атомных станциях составило 50,5%, на теплоэлектростанциях – 38,2%.



Напомним, Европарламент обеспокоен невыполнением Кабмином Дениса Шмыгаля обязательств по погашению задолженности перед производителями электроэнергии из возобновляемых источников энергии. Инвесторы ожидали, что государство выполнит свои обязательства и своевременно погасит 40% "старого" долга (9 млрд грн) до конца 2020 года, однако этого не произошло.

По состоянию на 1 марта выплачено только 3 миллиарда гривен "старого" долга. Кроме того, инвесторы не видят никаких решений Кабмина по выплате других долгов в объеме 13,4 млрд грн в течение этого года.



По мнению представителя Еврокомиссии в Украине Торстена Велерта, Кабмин должен выплатить долги предприятиям возобновляемой энергетики, как того требует подписанный 2020 года меморандум, а также максимально приблизить момент запуска "зеленых" аукционов в Украине для дальнейшего снижения стоимости электроэнергии из возобновляемых источников.