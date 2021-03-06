Наблюдательный совет Укрзализныци не имеет профессионального уровня для управления компании и консервирует коррупцию

Об этом заявил Константин Бондарев, комментируя заседание следственной комиссии в Верховной Раде по расследованию ситуации в Укрзализныце в 2017-2020 годах.



По словам народного депутата, на заседание по непонятным причинам не были приглашены представители правления, а лишь члены Наблюдательного совета.

«Очень интересно было, что председатель Наблюдательного совета общался с нами через скайп-связь и через переводчика, потому что он украинским не владеет».



Бондарев также подчеркнул, что никакой информации от наблюдательного совета относительно конкретного плана реформ депутаты не получили.

«У нас был вопрос – «Почему за последние хотя бы два года вообще не было реализовано никакого плана реформ?" К сожалению, на это мы ответа не получили. Но мы четко увидели, что нет профессионального уровня, опыта, а также идей. Эти люди - заробитчане, они пришли туда, чтобы крышевать именно коррупционные вещи», - подчеркнул депутат.



Парламентарий также акцентировал на том, что вместо сокращения расходов и реформирования компании члены Наблюдательного совета в лице Сергея Лещенко предлагают лишь очередное повышение тарифов для бизнеса.

«Я утверждаю, что надо снижать расходы. А тариф для украинского бизнеса также надо снижать. Потому что наш производитель должен быть конкурентным на внешних рынках», - заявил он.



Напомним, временная следственная комиссия по расследованию ситуации в Укрзализныце была создана в конце января 2020 года, одна инициировано ее создание еще в мае 2020 года.

В пояснительной записке к проекту постановления речь шла об анализе ситуации с худшими показателями производственной деятельности со дня провозглашения независимости Украины. Среди основных ответственных в такой ситуации значился нынешний председатель наблюдательного совета Шевки Аджунер и экс-глава компании Евгений Кравцов.



Как сообщали СМИ, недавно новое Правление компании дало старт реформе Укрзализныци, создав филиалы «УЗ Карго» и «УЗ Инфра». Однако наблюдательный совет по неизвестным причинам заблокировал это решение.