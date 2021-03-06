Об этом сообщается на сайте Государственной экологической инспекции

Территориальные округа Госэкоинспекции начали проведение усиленных мер по сохранению раннецветущих объектов растительного мира. Нарушителей ждет уплата не только штрафа, но и убытков, нанесенных окружающей среде, которые могут достигать десятков тысяч гривен, пишет Znaj.ua.

«По моему поручению все территориальные органы ГЭИ начали проведение усиленных мер по сохранению раннецветущих объектов растительного мира, в частности тех, которые находятся в Красной книге Украины. Среди них – подснежник обычный, шафран Гейфеля (крокус), белоцвет весенний.

Сейчас инспекторы ГЭИ совместно с правоохранителями уже проводят рейды по выявлению нарушений природоохранного законодательства в части незаконной реализации и изъятия из природной среды раннецветущих и краснокнижных растений. На правонарушителей ожидает наказание в виде штрафа от 1700 до 3655 гривен соответствии со статьей 88-1 Куоап или 340-510 гривен соответствии со статьей 90 Куоап), конфискации объектов растительного мира, а также уплате убытков, рассчитанных инспекцией за ущерб, нанесенный окружающей среде», - детализировал глава Госэкоинспекции Андрей Малеваный.

По его словам, такой усиленный контроль позволит сделать продажу первоцветов рискованным и невыгодным делом, ведь потенциальные потери от уплаты штрафов и убытков превысят возможные доходы.

Чиновник также подчеркнул, что ежегодно начало весны становится катастрофой для краснокнижных первоцветов.

"В прошлом году Госэкоинспекция только в начале марта зафиксировала 206 фактов незаконной продажи первоцветов. Это тысячи цветков, убытки от уничтожения которых составили более 700 тысяч гривен.

Как и любые другие растения, раннецветущие виды имеют свое важное значение для экосистемы, в которой они растут. Их окончательное уничтожение приведет к необратимым экологическим изменениям, которые будут иметь влияние и на человека», - отметил Андрей Малеваный.

Глава ГЭИ напомнил, что граждане также могут противодействовать уничтожению краснокнижных растений. Свидетели продажи первоцветов имеют возможность позвонить на горячую линию ГЭИ (+38 (044) 521-20-38) и сообщить детали о нарушении. Подать свою жалобу также можно с помощью мобильного приложения Ecoinspector 2.0.