Об этом сообщается на сайте Государственной экологической инспекции
Территориальные округа Госэкоинспекции начали проведение усиленных мер по сохранению раннецветущих объектов растительного мира. Нарушителей ждет уплата не только штрафа, но и убытков, нанесенных окружающей среде, которые могут достигать десятков тысяч гривен, пишет Znaj.ua.
«По моему поручению все территориальные органы ГЭИ начали проведение усиленных мер по сохранению раннецветущих объектов растительного мира, в частности тех, которые находятся в Красной книге Украины. Среди них – подснежник обычный, шафран Гейфеля (крокус), белоцвет весенний.
По его словам, такой усиленный контроль позволит сделать продажу первоцветов рискованным и невыгодным делом, ведь потенциальные потери от уплаты штрафов и убытков превысят возможные доходы.
Чиновник также подчеркнул, что ежегодно начало весны становится катастрофой для краснокнижных первоцветов.
Ани Лорак нагрянула к Киркорову с бывшим мужем Муратом, светится от счастья: "Сердце у нее золотое"
56-летняя Повалий излила душу после переезда в Россию, боялась жить: "Не видела будущего"
Тина Кароль на фоне слухов о романе с Даном Баланом сделала неожиданное заявление: "Есть пара..."
Роковая Никитюк без белья нагнулась вперед, маня размером декольте: "Сочная, как модель с плакатов"
ЧП на железной дороге: людей вырезают из искореженного авто, кадры жуткой аварии
"В прошлом году Госэкоинспекция только в начале марта зафиксировала 206 фактов незаконной продажи первоцветов. Это тысячи цветков, убытки от уничтожения которых составили более 700 тысяч гривен.
Глава ГЭИ напомнил, что граждане также могут противодействовать уничтожению краснокнижных растений. Свидетели продажи первоцветов имеют возможность позвонить на горячую линию ГЭИ (+38 (044) 521-20-38) и сообщить детали о нарушении. Подать свою жалобу также можно с помощью мобильного приложения Ecoinspector 2.0.