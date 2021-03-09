Поколение Glovo - это дети, которым сейчас 5-13 лет. Они мечтают создать YouTube канал и косить бабло как Моргенштерн.

Об этом сказал политолог Максим Яли в программе “Романенко Беседы” .

“Если еще 50-60 лет назад, не говоря про предыдущую историю, считалось, что разрыв между поколениями, generation gap так называемый, составляет 20 лет, то сейчас, при помощи и благодаря развитию этих новейших технологий этот разрыв резко сокращается… Glovo - это которым сейчас 5-13 лет. Я так сформулировал где-то. И которые разительно отличаются даже от тех миллениалов, о которых мы говорили”, - сказал Максим Яли.

По его словам, Моргенштерн является символом нового поколения.

“Во первых, он мегапопулярен. Миллионы подписчиков. Но главное, что он пропагандирует новые ценности. Это, под постом обложка - с 15 лет пью водку, заголовок его, нюхаю наркотики, нигде не учился, зарабатывают 15 млн в месяц. Вот как бы и вот символ. Я у малого своего спросил у сына - вы это слушаете? Да, слушает. Вот эти школьники, мой сын во втором классе. Вот как раз это их кумир. У них мечта - создать YouTube канал и косить бабло как Моргенштерн - ни о чем. Учиться они не хотят, они хотят только развлекаться, получать удовольствие”, - добавил политолог.

Он отметил, что кроме generation gap есть также и information gap, то есть, разрыв. В обществе ускоряется дифференциация и маргинализация.

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