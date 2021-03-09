В деле цифровой трансформации Украины огромную роль играет развитие интернета. Крайне важно, чтобы он был доступен для всех, и не только через смартфон.
О том, как с этим обстоит дело сейчас, в программе «Субъективно с Яникой Мерило» рассказывает руководитель проекта «Дія» Мстислав Баник.
«Одно из направлений деятельности Минцифры – это как раз покрытие 95% населённой территории Украины скоростным интернетом. Речь идёт и о широкополосном, и о мобильном интернете. Мы смогли распределить частоты, на которых работают мобильные операторы. Прежде они были довольно дорогими, но мы смогли решить эту проблему», - говорит Баник.
По его словам, около четырёх тысяч пунктов получили доступ к скоростному интернету, а к 2024 году эксперт надеется полностью предоставить дистанционные государственные услуги всем украинцам, включая тех, которым сейчас ради этого приходится ехать в районный центр.
«Сельские жители смогут на компьютере или смартфоне получить государственные услуги без каких-либо проблем» - выразил надежду Мстислав Баник.
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Ранее сообщалось, что первая леди Украины Елена Зеленская инициировала создание интернет-площадки «Бизнес без барьеров».
Также в Минцифры пообещали упростить для украинцев получение государственных услуг.