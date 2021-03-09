Беда Украины в том, что те инновации и те прорывы, которые происходят в ней - они так и остаются локальными.

Об этом сказал футуролог Алексей Толкачев в эфире программы “Что дальше” на канале “Знай24”.

“Мы на самом деле очень прогрессивные. Если посмотреть на некоторые наши сферы, начиная от онлайн банкинга, мы можем дать фору многим развитым странам. Беда Украины в том, что те инновации и те прорывы, которые происходят в Украине - они так и остаются локальными. Если бы мы были не Украиной, а Израилем или Соединенными Штатами - мы бы нашими стартапами захватывали весь мир”, - сказал Алексей Толкачев.

По его словам, Украина действительно продвигается в плане криптоактивов и цифровизации.

“Надо определить, во-первых, что это такое - цифровые активы. И они в правильном направлении в Верховной Раде двигаются, поскольку когда проходят какие-то обыски и ОМОН с УБОМом ищут биткоины в помещении - это бред… Мы когда изучали два года тому назад вопрос запуска локальной электронной валюты, в принципе - мы не нашли каких то противоречий с законодательством в Украине. Это можно сделать. Я знаю, что были одни специалисты эксперты, которые предлагали даже мэру Киева Кличко сделать еще локальную киевскую такую валюту. Еще для большего разгона экономики в Киеве. Но пока что все это упиралось с одной стороны в непонимание, с другой стороны - в какой-то страх. А в третьих - у нас политики не любят отвечать на вопрос что дальше”, - добавил футуролог.

Он отметил, что локальную валюту запустить можно, если показать иную финансовую модель и перевести всю страну на демередж.

Напомним, как сообщала Politeka , патенты на разработки украинцев стоят десятки миллионов долларов .