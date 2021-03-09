Какой тип мышления преобладает у нового поколения? Как влияет контент из интернета на развитие ребенка? Раскрыл тему политолог Максим Яли в программе "Романенко Беседы".

По его словам, в сети преобладает контент низкого качества, который пользуется популярностью у детей и подростков. Этот материал не учит, а только развлекает. В результате, дети перестают развиваться, не желают учиться, не могут сосредоточиться на задачах. Новое поколение воспитывает и обучает интернет, а не родители. Даже лишняя информация в посте на фейсбуке вызывает сложность восприятия больших текстов.

Яли рассказывает, что логическое мышление на сегодняшний день теряет свою актуальность. Особой популярность пользуется образное мышление. То есть, мышление через образы и определенные смыслы. Образное мышление порождает новые смыслы. И такой тип мышления преобладает у людей, у которых за образное мышление отвечает правое полушарие.

«Класс интеллектуалов - вот, он сформируется. Роберт Райх их назвал, 20% в этих так называемых информационных обществах - это символьные аналитики. Это люди, которые способны генерировать новые знания, новую информацию. И они являются самыми ценными. Причем, их особенность и новый тренд это то, что логическое мышление уходит во вчерашний день.», - сказал Максим Яли.

По мнению эксперта, 60% профессий сейчас заменяют машины. Новейшие технологии дошли до такого прогресса, поэтому рабочие, занятые физическим трудом могут идти работать в виртуальную реальность.

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