Национальная комиссия, которая осуществляет государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) решила оштрафовать НАЭК «Энергоатом» за недопоставку электроэнергии для нужд населения и ТЭС компании ДТЭК за низкие запасы угля.

Соответствующее решение было принято на заседании НКРЭКУ 10 марта.

«Энергоатом» комиссия планировала оштрафовать на 1,7 млн грн, однако из-за плохой финансовой ситуации в компании, снизил штраф в 10 раз до 170 тыс. грн.

Компании ДТЭК Энерго получили максимальные штрафы по 1,7 млн грн.

НКРЭКУ обвинила эти компании в том, что они якобы «не обеспечили заключение договоров на поставку угля для обеспечения надлежащего уровня запасов угля».

Пояснения представителей компании о повышенной нагрузке на ТЭС в осенне-зимний период НКРЭКУ проигнорировала.

В компании ДТЭК решение НКРЭКУ назвали необоснованным и планируют обжаловать его в суде. Также компания подаст в СНБО свои замечания относительно некомпетентной работы регулятора, которая подрывают национальную безопасность.

«К сожалению, НКРЭКУ выбрала путь поиска виновных и, пренебрегая всеми приведенными доводами, безосновательно решила наложить максимально возможные финансовые санкции по результатам проведенной проверки. Такое решение НКРЭКУ ДТЭК будет обжаловать в установленном порядке», - сообщили в ДТЭК.

Ранее НКРЭКУ оштрафовала государственную «Центрэнерго» на 170 тыс. грн на основании аналогичных обвинений в низких запасах угля.

Напомним, в середине января 2021 года системный оператор НЭК «Укрэнерго» предупредил о рисках веерных отключений электроэнергии из-за нехватки угля на государственных ТЭС компании «Центрэнерго». В отдельные дни около 70% блоков «Центрэнерго» находились на аварийном ремонте из-за отсутствия угля.

В отопительный сезон 2020-2021 года Украина вошла с рекордными запасами угля на складах ТЭС 2,8 млн тонн, однако из-за срыва ремонтной компании на АЕС, тепловая генерация осенью-зимой была вынуждена нести повышенную на 50% нагрузку. Это и стало причиной ускоренного срабатывания запасов угля и повышенной аварийности блоков тепловых электростанций в осенне-зимний период.