На очередном аукционе по продаже «зеленой» электроэнергии 13 компаний совершили покупку такой электроэнергии по цене не более чем 1,48 гривен за кВт-час.

Об этом сообщает госпредприятие «Гарантированный покупатель», указывая, что аукцион состоялся 9 марта.

В ходе торгов государственное предприятие «Гарантированный покупатель» продало 150 тысяч МВт•ч, или 100 % предложенной товарной продукции.

В результате конкурентной борьбы цена на отдельные продукты выросла более чем на 25%-до ≈1484 грн/МВт•ч, или 1,48 грн за кВт-ч.

Победителями аукциона стали 13 компаний, которые приобрели чистую электроэнергию у гарантированного покупателя. На прошлом аукционе покупателями «зеленой» электроэнергии стали семь компаний.

«Такие результаты «зеленых» аукционов Гарантированного покупателя – свидетельство эффективной торговой стратегии предприятия и устойчивого спроса на электроэнергию из возобновляемых источников», - подчеркивают в госпредприятии.

Как сообщалось, Европейский парламент обеспокоен невыполнением Кабмином Дениса Шмыгаля обязательств по погашению задолженности перед производителями электроэнергии из возобновляемых источников энергии.

Инвесторы ожидали, что государство выполнит свои обязательства и своевременно погасит 40% "старого" долга (9 млрд грн) до конца 2020 года, однако этого не произошло.

По состоянию на 1 марта выплачено только 3 миллиарда гривен "старого" долга. Кроме того, инвесторы не видят никаких решений Кабмина по выплате других долгов в объеме 13,4 млрд грн в течение этого года.

По мнению представителя Еврокомиссии в Украине Торстена Велерта, Кабмин должен выплатить долги предприятиям возобновляемой энергетики, как того требует подписанный 2020 года меморандум, а также максимально приблизить момент запуска "зеленых" аукционов в Украине для дальнейшего снижения стоимости электроэнергии из возобновляемых источников.