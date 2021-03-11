Человеческое общество в очередной раз меняется. Меняется и элита – та социальная группа, которая не стоит во главе общества, но задаёт ему направление развития. Будут ли это IT-специалисты, как сейчас принято считать, или кто-то ещё?

Ситуацию в программе «Что дальше?» на канале «Знай 24» комментирует общественный деятель, философ и футуролог, автор «Омріяна Україна» Алексей Толкачев.

«Я считаю, что будущая элита – это визионеры, философы и психологи. Те, кто будет работать со смыслом и с человеческой душой. Если работать с душой, то это будет самое важное, что даёт человеку смысл жизни. Всё остальное выполнит техника. Ещё Айзек Азимов в своём гениальном цикле романов об Академии предсказывал, что будущее – за психологами, что они будут править миром», - отмечает он.

По словам гостя программы, психологам нужно обширное образование, причём учатся они постоянно. Наше общество развивается так стремительно, что знания быстро устаревают. Важно университетское образование с дипломом, а лучше – двадцать-тридцать курсов постоянного совершенствования.

«Нужен комплексный взгляд на человека. Тогда к каждому человеку можно будет применить необходимый инструмент. Я полагаю, такие перемены произойдут в странах Запада и на Дальнем Востоке в течение десяти-пятнадцати лет. Украина может немного отстать. Впрочем, время неоднородно: например, в Киеве сейчас XXI век, а в некоторых украинских сёлах – начало XX», - резюмировал футуролог.

Ранее, как сообщает Politeka, Алексей Толкачёв объяснил, что прогресс и развитие могут иметь для Украины дорогую цену.

Также он высказал своё мнение о причинах прошлых экономических кризисов.