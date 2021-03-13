Оптовые цены на электрическую энергию с начала марта находятся на уровне ниже себестоимости производства электроэнергии тепловыми электростанциями, что делает невозможным подготовку к следующему осенне-зимнему периоду

Об этом говорится в заявлении Всеукраинской энергетической ассамблеи.

«Подготовка к летнему пику и уже на следующий ОЗМ 2021/2022 - откладывается на неопределенный период. Это может означать только одно: демпинг + искусственный коммерческий профицит при общем дефиците в ОЭС», - говорится в заявлении.

В отдельные дни цены на РДН подали в 1,05 грн / кВт час, что существенно ниже даже топливной составляющей при производстве электроэнергии на ТЭС.

При такой цене накопления угля генерирующими компаниями и полноценное проведение ремонтной кампании.

«Правила рынка остаются неизменными, а недостатки рынка продолжают формировать ложные сигналы. Между тем пауза в определении причин и принятии срочных решений затянулась слишком», - добавили в ассоциации.

Напомним, начиная с октября 2019 административное вмешательство в работу рынка электрической энергии со стороны регулятора НКРЕКП привела к искусственному занижению оптовых цен на электрическую энергию.

Кроме того, с октября 2019 по март 2020 году в Украине поступала электроэнергия по демпинговым ценам, что привело к миллиардным убыткам украинских электростанций и как следствие срыва подготовки к отопительному сезону 2020-2021 годов.

С января 2021 при содействии НКРЕКП Украина снова возобновила импорт электроэнергии из России и Беларуси.