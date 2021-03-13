Коммунальное предприятие «Дубноводоканал» избегает ответственности за многочисленные нарушения природоохранного законодательства, убытки от которых составляют более 2 миллионов гривен

Госэкоинспекция в судебном порядке борется за наказание для должностных лиц предприятия, пишет znaj.ua.

Об этом сообщается на сайте Государственной экологической инспекции Украины.

«Во время последней проверки предприятия Госэкоинспекция выявила невыполнение предписаний по прекращению сброса недостаточно очищенных сточных вод. Стоки попадают на земельные участки, что чревато загрязнением подземных вод.

Кроме того, ГЭИ зафиксировала, что предприятие не соблюдает правил эксплуатации полигона бытовых отходов и осуществляет выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух из стационарных источников, которые не учтены в соответствующих разрешениях», - говорится в сообщении Госэкоинспекции.

Убытки, рассчитанные инспекцией за эти нарушения, не были возмещены предприятием в определенный срок.

«Чтобы привлечь должностных лиц КП «Дубноводоканал» к ответственности, инспекция направила материалы проверки в Управление службы безопасности Украины в Ровенской области. В настоящее время следственным отделением Дубенского ОП ГУНП в Ровенской области проводится досудебное расследование в уголовном производстве, начатом по факту выявленных нарушений», - отмечается в новости.

Также продолжаются судебные процессы относительно противоправных действий КП "Дубноводоканал".

"Госэкоинспекция до последней инстанции будет бороться за справедливое наказание для загрязнителя окружающей среды», - подчеркнули в ДЭИ.