Об этом пишет Николай Томенко на своей странице в сети Facebook. Далее приводим слова автора без комментариев, передает Znaj.ua

Здесь продолжается дискуссия о фантастических выплатах членам Наблюдательных советов государственных компаний и о наличии токсичных политиков в Наблюдательных советах вузов.

Напомню, что существует разный статус и соответственно механизм назначения членов Наблюдательных советов. Так, Наблюдательные Советы важных для экономики государственных компаний назначаются Правительством и действуют на платной основе, а Наблюдательные советы вузов - соответственно Министерством образования и работают на безвозмездной основе.

В то же время, Киевский университет Тараса Шевченко получил особый статус и часто упоминаемый ныне Владимир Литвин как председатель наблюдательного совета был назначен еще Указом Президента Виктора Ющенко вместе с Раисой Богатыревой, Леонидом Кучмой, Петром Порошенко ...в составе Рады.

Наблюдательные советы других вузов формируются по предложениям самих университетов и только утверждаются Министерством образования.

Есть еще наблюдательные советы национальных заповедников, состав которых утверждается Кабинетом Министров.

Здесь, кстати, сложилась уникальная ситуация:

безответственность и невежество должностных лиц от правительства Яценюка к правительству Шмигаля привела к тому, что до сих пор действующие наблюдательные советы образованы правительством Азарова. Итак, наблюдательные советы главных Шевченковских заповедников до сих пор возглавляет печально известный друг Януковича Сергей Тулуб, а "Софии Киевской" - фанат Путина Петр Толочко…

Убежден, что статус и полномочия Наблюдательных Советов должен быть унифицирован. В них должны входить профессиональные, авторитетные и независимые личности, которые работают исключительно на общественных началах!

Потому что неужели ответственность за контроль деятельности Киевского университета Тараса Шевченко или национального заповедника "Киево-Печерская лавра" меньше, чем за "Укрзализныцю" и "Нафтогаз"?!