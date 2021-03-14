Об этом пишет Николай Томенко на своей странице в сети Facebook. Далее приводим слова автора без комментариев, передает Znaj.ua
Здесь продолжается дискуссия о фантастических выплатах членам Наблюдательных советов государственных компаний и о наличии токсичных политиков в Наблюдательных советах вузов.
Напомню, что существует разный статус и соответственно механизм назначения членов Наблюдательных советов. Так, Наблюдательные Советы важных для экономики государственных компаний назначаются Правительством и действуют на платной основе, а Наблюдательные советы вузов - соответственно Министерством образования и работают на безвозмездной основе.
Наблюдательные советы других вузов формируются по предложениям самих университетов и только утверждаются Министерством образования.
Есть еще наблюдательные советы национальных заповедников, состав которых утверждается Кабинетом Министров.
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Здесь, кстати, сложилась уникальная ситуация:
Убежден, что статус и полномочия Наблюдательных Советов должен быть унифицирован. В них должны входить профессиональные, авторитетные и независимые личности, которые работают исключительно на общественных началах!
Потому что неужели ответственность за контроль деятельности Киевского университета Тараса Шевченко или национального заповедника "Киево-Печерская лавра" меньше, чем за "Укрзализныцю" и "Нафтогаз"?!