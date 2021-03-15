В 2021 году Госэкоинспекция получила 6,4 миллиона гривен на уплату судебного сбора, что более чем в 2 раза больше, чем в прошлом году (2,5 миллиона гривен). Это позволит увеличить процент взысканных в бюджет убытков с нарушителей природоохранного законодательства.

Новость сообщил председатель Государственной экологической инспекции Андрей Малеванный-говорится на официальном сайте учреждения, передает «Знай».

"Средства на судебный сбор необходимы Госэкоинспекции, чтобы в судебном порядке взыскивать убытки, которые нарушители отказываются платить добровольно. Так, в течение 2020 года инспекция предъявила претензий по возмещению убытков на общую сумму 2,2 миллиарда гривен. Из них лишь 81,9 миллиона гривен было взыскано в госбюджет", - пояснил Андрей Малеванный.

Чиновник подчеркнул, что средства, которые взимаются в госбюджет с нарушителей природоохранного законодательства, направляются на мероприятия по защите окружающей среды.

"Поэтому результатом финансирования ДЭИ в части уплаты судебного сбора станет не только справедливое наказание за вред окружающей среде, но и обеспечение восстановления экосистемы", - заявил Андрей Малеванный.