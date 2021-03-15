Компания «Интерпайп» олигарха Виктора Пинчука отстаивает право продолжать получать коррупционную ренту на тендерах государственных компаний «Укрзализныця» и «Нафтогаз»
Об этом заявил экономист Борис Кушнирук на своей колонке на сайте LIGA.net.
"17 марта будет рассматриваться апелляция «Интерпайп» на решение АМКУ о штрафе и отстранении от тендеров «Укрзализныци» на три года. И еще не факт, что наши суды не примут «чемоданы» важных аргументов и звонки от очень влиятельных лиц, которые будут просить закрыть глаза на факты сговора, которая осуществлялась «Группой Интерпайп» не без согласия со стороны руководства «Укрзализныци», - подчеркнул Кушнирук.
АМКУ разоблачил злоупотребления "Интерпайпа «на тендерах» Укрзализныци" еще в конце прошлого года и отстранил компанию Пинчука от участия в государственных закупках на 3 года. Одна "Интерпайп" обжаловал это решение в суде.
Напомним, с 2015 года компания «Интерпайп» получила государственный заказ на сумму свыше 16 млрд грн. Больше всего средств компания олигарха Пинчука получила от государственных Нафтогаза и Укрзализныци.
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В марте 2021 года издание «РБК-Украина» выпустило расследование о 3-кратном завышении цен на трубы компанией «Интерпайп» для «Нафтогаза» по сравнению с ценами по контрактам «Интерпайпа» с российской компанией «Башнефть».
Впоследствии Антимонопольный комитет получил документы для проверки фактов завышения цен на трубную продукцию компанией «Интерпайп» для «Нафтогаза» в 2015-2020 годах.