Наблюдательный совет АО «Укрзализныця» работает не легитимно, он не может инициировать снятие главы правления компании Жмака. Об этом пишут ряд СМИ.

Согласно данных СМИ, по Уставу АО в наблюдательный совет Укрзализныци должно входить 4 независимых члена, однако сейчас работает только трое из них. После отставки Ослунда замену ему так и не нашли.

Более того, при текущем главе Наблюдательного совета Шевки Анджунере, это уже четвертый глава правления, выбранный этим же Набсоветом. Поэтому причиной катастрофических убытков компании является не правление, а именно Наблюдательный совет.

Напомним, ранее стало известно, что Наблюдательный совет АО "Укрзализныця" рассматривает отстранение главы правления компании Владимира Жмака. Об этом LIGA.net сообщил высокопоставленный собеседник в УЗ. Причиной отстранения может стать разное видение раздела и реструктуризации УЗ, отмечает собеседник.

Как ранее сообщали СМИ, члены Наблюдательного совета «Укрзализныци» в нарушение законодательства Украины назначали себе зарплаты, размеры которых превышали в 30 – 40 раз нормы, установленные в государстве. Суммы ежемесячных выплат достигали почти 500 тысяч гривен.

Экономический эксперт Борис Кушнирук отметил, что в декларациях членов Наблюдательного совета указаны заработные платы, в 30, у некоторых и в 40 раз превышающие законодательные нормы.