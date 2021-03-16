Укрзализныця планирует в 2021 году получить свыше 72 млрд грн дохода от грузовых железнодорожных перевозок, что на 10% выше показателя 2020 года.



На объеме доходов от грузовых перевозок в 2020 году сказался фактор большой доли в перевозках внеклассовых грузов, тариф на перевозку которых значительно меньше, чем экономически обоснованный.



Подчеркнем, что Укрзализныця уже инициировала в Министерстве инфраструктуры Украины перенос внеклассовых грузов в 1 класс. Речь идет о либерализации тарифообразования в грузовых перевозках и необходимости избавляться от атавизмов, которые существуют с советских времен, когда грузы разбиваются на классы. Классификатор определяет, какой коэффициент добавляется к тарифу. Логика такого деления заключалась в том, что тариф на перевозку грузов зависел от его стоимости, что не является актуальным в условиях рыночной экономики.



В текущем же году компания планирует перевезти 314 млн тонн грузов, что почти на 3% больше показателя 2020 года, а перевозки по итогам четвертого квартала 2020 года превысили показатели аналогичных периодов 2018 и 2019 годов.



Напомним, что, по словам председателя правления АО «Укрзализныця» Владимира Жмака, компания планирует в апреле 2021 года предложить рынку единый логистический тариф на грузовые перевозки по железной дороге.