Среди недавно уволенных временно исполняющим обязанности председателя Государственной архитектурно-строительной инспекции Сергеем Галицыным сотрудников ГАСИ оказались герои нашумевших в информационном пространстве коррупционных скандалов.

Об этом пишет Антикор.

«Это отнюдь не передовики производства. А сплошь участники коррупционных схем Госархстройконтроля», - сообщает телеграмм-канал «Украина Новости».

В числе отставников оказались наиболее одиозные фигуры ведомства – Богдан Федоренко и Ирина Король.Прежде всего они запомнились тем, что воспользовались в корыстных целях заявленной год назад Президентом Владимиром Зеленским реформой градостроительной отрасли. Идея преобразований заключалась в ликвидации ГАСИ и создании на ее базе более прозрачной модели, состоящей из трех новых госорганов: Государственной сервисной службы градостроительства (ГССГ), Государственного агентства техрегулирования (ГАТ) и Государственной инспекции градостроительства (ГИГ).

С момента провозглашения нового реформаторского курса ликвидацией ГАСИ до настоящего времени успели поруководить трое «специалистов»: Юрий Васильченко, Богдан Федоренко и Ирина Король. Особо запомнился Федоренко, который вначале зачистил от профессионалов порядка 80% кадрового состава региональных представительств ГАСИ, что, по сути, парализовало процесс выдачи разрешительной документации на местах, а параллельно создал более жесткую централизованную вертикаль сбора мзды от застройщиков.

После того, как господин Федоренко попал в эпицентр внимания СБУ, став фигурантом уголовных дел (что, впрочем, не помешало ему остаться в ГАСИ на более низкой должности), штурвал управления ликвидацией Инспекции был передан в руки Ирины Король. Дело с мертвой точки так и не сдвинулось, зато в феврале 2021 года, журналисты узнали, что госпожа Король пользуется в качестве служебного тем же «Мерседесом», что и Александр Сергиенко - советник председателя Комитета ВРУ по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства. Ранее Сергиенко был известен как «серый кардинал» градостроительной сферы. Во времена Януковича он занимал пост начальника отдела лицензионных процедур ГАСИ - автор печально известного реестра разрешений, отец коррупционной схемы «$5 за квадрат».

«В списке уволенных Чернышовым коррупционеров оказались и «широко известные в строительных кругах вымогатели из Департамента разрешительных процедур - Александр Малышев, Руслан Сабадош и Антонина Иванченко. Кроме того - обладатель бронированного БМВ, врио директора Департамента ГАСИ в Одесской области Александр Кифряк. Ну и, конечно же, известнейший коррупционер Павел Панасюк - директор Департамента ГАСИ в Донецкой области», - информирует «Украина Новости».

По данным журналистов, остальные из числа уволенных сотрудников ГАСИ, хоть и не столь медийно-популярные, однако не менее токсичные для экономики государства личности. По мнению участников строительного рынка, подобные кадровые решения вселяют надежду на «оздоровление» Госархстройинспекции, срок ликвидации которой продлён ещё на 3 месяца.

«Год строительная отрасль отработала без контроля со стороны государства. Сегодня рынок снова ожидает старта работы новой структуры и внятных правил игры. Алексей Чернышов обещает в ближайшее время обнародовать текст законопроекта о реформе госархстройконтроля, который разработан Минрегионом», - резюмирует портал Mind.ua.