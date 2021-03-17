В эфире программы «Конституционная кухня» Геннадия Друзенко генерал ВСУ Сергей Кривонос объяснил, почему так и не закрепился высокий уровень доверия к армии, и рассказал, зачем власть формирует негативное отношение к военным у общества.

Он рассказал, что в 2015 году один на тот момент чиновник сказал ему, что система начинает уничтожать тех, кто в 2014 году не задумываясь пошел воевать, рискуя жизнью. Это делают те, кто в 2014 отсидели за их спинами. Он рассказал, что сейчас они возвращаются и постепенно один за другим будут дискредитировать военных, менять и переписывать реалии, потому что они себя чувствуют хорошо и не хотят, чтобы военные становились к власти.

«Реалии показали, что так оно и есть, и со временем мы увидели, что нас непосредственно постепенно стали уничтожать. И сейчас мы видим, что восприятие военных и добровольцев — это как раз ошибка предыдущей власти. Не просто ошибка, это такое грубое нарушение, это было сделано целенаправленно, чтобы военные не смогли воздействовать на определенные моменты, проявлять свое общественное сознание, в первую очередь, и чтобы их слышали», - рассказывает Кривонос.

Он отмечает, что украинская ментальность показывает совершенно противоположное положение вещей, ведь у нас на генетическом уровне было заложено, что в Украине никогда «торгаши» не управляли государством, а именно казаки, воевавшие и защищавшие страну, имели право участвовать в собрании, советах и принимать важные политические решения.

«Кто защищает, тот имеет непосредственно и право голоса, а у нас наоборот. Тот, кто защищает - там гнийте на фронте, а здесь вам не дадут, здесь, если вы открытое свой рот, вас выгонят. Поэтому проблема заключается в подмене ценностей. Почему не пишут в прессе, что какой-то гинеколог или электрик убил семью, а всегда подчеркивают, что бывший атошник сделал то или другое. Это же формирование на уровне народного сознания негатива к тем людям, которые защищали их покой», - считает Кривонос.

Ранее Золотарев заявил, что мотивация в частях Вооруженных Сил Украины и добробатах в 2014-2015 году была на порядок выше, чем сейчас.

Напомним, Знай.ua сообщал, что ВСУ передали Путину мощный привет «от Бандеры».