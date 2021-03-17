Педиатр, заведующая отделением педиатрии в клинике R+ Medical Network Юлия Гончаренко специально для Сlutch рассказала о том, какую вакцину лучше выбрать – индийскую или европейскую.

"Выбирать нужно ту вакцину, которая доступна. Индийские, европейские, американские – все вакцины одного качества и одобрены Всемирной организацией здравоохранения. Поверьте, у ВОЗ нет цели уничтожить нас или превратить в зомби, поэтому всегда нужно выбирать ту вакцину, которая есть здесь и сейчас.

Иногда мы выбираем по экономическим соображениям. Индийская вакцина (к примеру, от дифтерии, стобняка и коклюша), которая находится в поликлинике, является бесплатной, а вакцина бельгийского производства стоит около тысячи гривен. И когда человек стоит перед выбором заплатить единственную тысячу гривен за бельгийскую вакцину или сделать бесплатную, то лучше сделать бесплатную, которая входит в календарь прививок. А деньги потратить на ту вакцину, которая не входит в календарь, но рекомендована", - сообщила педиатр.