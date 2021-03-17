Хозяйственный суд Киева 17 марта отказал средствам массовой информации в доступе на заседание по иску компании «Интерпайп» олигарха Виктора Пинчука против Антимонопольного комитета Украины по делу о сговоре на тендерах «Укрзализныци»

Об этом сообщает издание «Главком». Помощница судьи мотивировала отказ в доступе СМИ тем, что оспариваемое решение Антимонопольного комитета якобы содержит конфиденциальные данные. Соответственно судья постановила проводить заседание в закрытом режиме.

В это же самое время, Кабинет Министров принял решение досрочно уволить главу «Укрзализныци» Владимира Жмака, который способствовал Антимонопольному комитету в расследовании злоупотреблений «Интерпайпа» на тендерах УЗ.

Отметим, что судебные процессы по рассмотрению решений АМКУ традиционно проходят в открытом и публичном режиме. В частности, пресса была без каких-либо ограничений допущена на процесс по иску российской компании «Газпром» против АМКУ в 2017-2018 года на всех стадиях его рассмотрения.

Напомним, осенью 2020 года Антимонопольный комитет Украины раскрыл сговор на тендерах «Укрзализныци» по закупке колесных пар. Компания «Интерпайп» и связанные с ею юрлица получили штраф 70 млн грн и им на 3 года запрещено участвовать в государственных тендерах.

В январе 2021 года «Интерпайп» обжаловал это решение.

В ходе расследования АМКУ, руководство «Укрзализныци» во главе со Жмаком всячески способствовало комитету, предоставив всю информацию о закупках колесной продукции. Также УЗ потребовала от поставщиков, в том числе «Интерпайпа», не завышать цены на колесную продукцию.