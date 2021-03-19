В программе «Романенко. Беседы» политолог Сергей Дацюк заявил, что причиной сложной ситуации в государстве являются коррумпированные некомпетенты и другие будущие политики, не намного лучшего качества, под руководством которых приходится жить украинцам.

«Мы обречены жить с этими политиками», - говорит эксперт. По его мнению, причиной нынешней ситуации в Украине служат коррумпированные некомпетентные специалисты, которые занимают государственные должности. В то же время он выражает сомнения относительно появления лучшей власти в будущем. Следовательно, жизни граждан или даже скорее выживание под их руководством - проблема.

С другой стороны, игнорирование такого положения вещей не выход, ведь это может привести к ухудшению ситуации, в частности к разрушению инфраструктуры. Дацюк отмечает, что пока украинцы имеют возможность частного лечения, обеспечены поставкой газа, воды и электричества. Но политолог выражает неуверенность в завтрашнем дне, мол, в один момент все имеющиеся преимущества можно потерять, если не перестроить государственную политику.

«А это значит, что мы должны ответить на вопрос, не просто зачем нам быть вместе, что нас объединяет не только место», - заключает Сергей Дацюк.

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