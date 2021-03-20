Решение Наблюдательного совета Укрзализныци и Кабинета министров освободить от должности руководителя Владимира Жмака свидетельствует о том, что довольно широкий круг лиц, в том числе и Наблюдательный совет компании, не хотят реформ

Они хотят сохранить «Укрзализныцю» в том виде, который позволит ее дальнейшее разграбление. Такое убеждение высказал экономист Борис Кушнирук в своем блоге на сайте Ліга.net.

«В течение всех лет украинской независимости «Укрзализныця» была, и как показало последнее решение правительства, будет оставаться источником обогащения чиновников, определенных бизнесменов и среднего звена управленцев. В такой огромной, крайне неэффективной и непрозрачной структуре возможностей для хищения остается еще много. При этом эта государственная компания все годы украинской независимости продолжала непрерывный процесс технологической деградации», - подчеркивает эксперт.

По его словам, вопрос реформирования «Укрзализныци» - это задача государственного значения, и его необходимо рассматривать в контексте функционирования экономики страны, ведь речь идет также о социальном значении железнодорожного сообщения, и о развитии регионов страны.

Назначение нового руководителя позволило начать реформу компании и улучшить ее финансовые показатели, указывает Кушнирук. В частности, началось отделение инфраструктурного и грузового направлений в отдельные структуры с прозрачным управлением, а проведение прозрачных аукционов на грузовые перевозки позволило запустить в работу больше вагонов, и получить дополнительно миллионы гривен. Поэтому эффективность работы Владимира Жмака не могла быть основанием для его увольнения.

«Почему же все - и Наблюдательный совет, и Кабмин, и часть депутатов, - так добивались его освобождения? Ответ очень типична в украинских реалиях. Жмак захотел действительно реализовать реформу "Укрзализныци", и начал перекрывать возможности для хищения государственной компании - как со стороны определенных бизнесменов, так и управленцев среднего звена самой компании. То есть он покусился на святое. А такого не прощают (...) И теперь крайне необходима и давно перезрела реформа «Укрзализныци» останавливается, по сути, не начавшись. », - резюмировал Кушнирук.

Как известно, Жмак еще в качестве руководителя «Укрзализныци» начал процесс выделения грузовых перевозок в отдельную структуру под названием UZ Cargo. Однако Наблюдательный совет УЗ отменила начало реформы, а затем единогласным решением освободила Жмака с должности. Соответствующее решение поддержал и Кабмин.

Ранее политолог Кирилл Сазонов заявил, что Жмака всего через полгода после назначения уволили, потому что реформы, которые он предложил, оказались невыгодными членам Наблюдательного совета. В свою очередь экс-министр инфраструктуры Владимир Емельян напомнил, что власть в пятый раз за два года сменила руководителя УЗ, чтобы окончательно привести ее к краху, и выразил уверенность, что УЗ ожидает окончательная остановка реформ.