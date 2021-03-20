Первый в Украине частный горно-металлургический университет "Метинвест Политехника" в Мариуполе получил лицензии на подготовку специалистов

Университет строится компанией Метинвест Рината Ахметова. Уже в следующем году планируют набор 200 студентов, сообщает РБК-Украина.

По словам инвестора проекта Рината Ахметова, его целью является сохранение промышленности в Украине.

Отмечается, что учебный корпус и кампус буду созданы по дизайну японского архитектора Хироки Мацууры. Лаборатории оборудуются Siemens, Schneider Electric и другими международных корпорациями. Разработка IT-инфраструктура анонсирована от Microsoft. Также новый вуз в Мариуполе – предусматривает облагораживание городского сада и реконструкцию стадиона «Азовец».



«Чтобы Украине не потерять свою промышленность, первый и самый важный шаг, который необходимо сделать – это вернуть техническое образование на его исторически высокий уровень. Тот уровень, который позволит предприятиям успешно работать и выпускать качественную продукцию, а их сотрудникам – достойно жить и гордиться своими профессиями», - отметил бизнесмен, добавив, что главная инвестиция – это получение хорошего образования.

«Уверен, именно повышение качества образования должно стать национальной идеей Украины», - резюмировал Ахметов.