Первый в Украине частный горно-металлургический университет "Метинвест Политехника" в Мариуполе получил лицензии на подготовку специалистов
Университет строится компанией Метинвест Рината Ахметова. Уже в следующем году планируют набор 200 студентов, сообщает
По словам инвестора проекта Рината Ахметова, его целью является сохранение промышленности в Украине.
Отмечается, что учебный корпус и кампус буду созданы по дизайну японского архитектора Хироки Мацууры. Лаборатории оборудуются Siemens, Schneider Electric и другими международных корпорациями. Разработка IT-инфраструктура анонсирована от Microsoft. Также новый вуз в Мариуполе – предусматривает облагораживание городского сада и реконструкцию стадиона «Азовец».
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«Чтобы Украине не потерять свою промышленность, первый и самый важный шаг, который необходимо сделать – это вернуть техническое образование на его исторически высокий уровень. Тот уровень, который позволит предприятиям успешно работать и выпускать качественную продукцию, а их сотрудникам – достойно жить и гордиться своими профессиями», - отметил бизнесмен, добавив, что главная инвестиция – это получение хорошего образования.
«Уверен, именно повышение качества образования должно стать национальной идеей Украины», - резюмировал Ахметов.