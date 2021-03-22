В программе «Политика наизнанку» военный эксперт Дмитрий Снегирев рассказал об ошибке украинской делегации.

«9 марта председатель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что на данный момент существует план регулирования ситуации на востоке Украины, предложенный нашими западными партнерами. Он отметил, что план Франции и Германии предложен с учетом предложений Украины. То есть, речь идет о плане уже посредников, который должен учесть интересы России и Украины и соответственно представляет некий компромисс», - отметил Снегирев.

По словам эксперта, Ермак делает акцент на том, что интересы Украины не страдают. Далее Ермак отмечает, что соответствующий план уже «на столе» РФ и представителям Кремля надо сделать четкое заявление: либо они поддержат этот план регулирования и ситуация урегулируется мирным путем, или наоборот – отвергают и мировому сообществу станет ясно с кем они имеет дело.

«За 7 лет войны мировое сообщество должно было бы уже сделать определенные выводы о роли РФ, собственно в момент вооруженной агрессии против Украины. Начинаются комментарии украинской делегации трехсторонней контактной группы. Алексей Арестович говорит о том, что план будет обнародован в конце марта», - подчеркнул Снегирев.

По мнению ведущего, если план, по словам Арестовича, обнародуется в конце марта, то каким образом, по словам Ермака, он уже «на столе» в Кремле. Подобными разногласиями РФ сразу же воспользовалась.

«Выходят представители РФ Руденко и Песков и заявляют, что они впервые слышат об этом плане и вообще не знают о чем речь. У меня вопрос к Ермаку: зачем ему такой советник, который фактически отрицает его же слова и дает возможность для расширения дипломатических маневров РФ, которая и воспользовалась подобными разногласиями», - поинтересовался Снегирев.

Напомним, Politeka публиковала заявление Снегирева, что Великобритания начала свою игру в Украине.

Ранее для Politeka Снегирев рассказал о деталях по обучению боевиков на полигонах.