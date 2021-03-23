В течение 2020 года ГЭИ составила 3777 протоколов об административных правонарушениях в сфере водных ресурсов, рассчитав 188 миллионов гривен убытков. В результате сброса опасных веществ, недостаточно очищенных стоков и засорения рек Украине уже к 2050 году грозит дефицит питьевой воды.

Об этом во Всемирный день водных ресурсов сообщается на сайте Государственной экологической инспекции, передает "Знай".

"Сегодня около 3,6 миллиарда человек в мире страдают от недостатка чистой питьевой воды. Вследствие изменения климата и загрязнения рек уже к 2050 году дефицит ресурса ощутят около 5 миллиардов жителей Земли.

Проблема нехватки воды ожидает и Украину. По данным национальной Гидрометслужбы, концентрация токсичных соединений в украинских реках в 30-40 раз превышает предельно допустимые нормы. За это, согласно прогнозам Института водных проблем и мелиорации, уже к 2050 году Украине придется импортировать питьевую воду», - отметил председатель Госэкоинспекции Андрей Малеваный.

Чиновник подчеркнул, что пресная вода – одна из важнейших составляющих окружающей среды, благодаря которой на Земле существует жизнь. Вода считается возобновляемым ресурсом, однако, несмотря на это, ее запасы катастрофически уменьшаются.

"Защита водных ресурсов Украины должна стать приоритетной задачей, ведь речь идет о жизни миллионов людей. И Госэкоинспекция постоянно работает над усилением контроля в этой сфере. В частности, в прошлом году был подписан Меморандум о сотрудничестве с Госводагентство, в рамках которого работаем над созданием системы оперативного наблюдения за состоянием водных объектов», - отметил Андрей Малеваный.

По его словам, очень важную роль в сохранении чистой питьевой воды играет каждый гражданин.

«Экономя воду и убирая мусор с прибрежных полос, мы делаем вклад в общее будущее», - подчеркнул Андрей Малеваный.