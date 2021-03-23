В программе «Конституційна кухня» ведущий – председатель правления Центра конституционного моделирования Геннадий Друзенко и гость – Архимандрит, доктор философских наук, профессор Стокгольмской школы теологии Кирилл Говорун обсудили сакральные элементы американской политической культуры.

«В одном деле рассматривали, соответствует ли Первой поправке, которая отделяет религию от государства, изображение «Десяти заповедей». Тогда представитель штата Техас, который был консерватором, говорит: «Посмотрите, я вижу десять скрижалей, здесь, в Верховном суде». То есть, действительно, эта традиция проникает даже не на текстуальном, а на визуальном уровне», - начал Друзенко.

По мнению Говоруна, это очень важно для понимания американской истории Конституции, она начинается с «Мейфлавера», английского корабля, на котором в 1620 году 102 пассажира, которые были переселенцами-пилигримами, пересекли Атлантический океан и основали Плимутскую колонию.

«Безусловно, это определенный ритуал и это часть этой культуры и традиции. И мы можем говорить о традиции американского конституционализма. Это имеет корни из Англии, из среды пуритан, которые в начале 17-го века приехали в Америку и фактически основали новую политическую культуру, параллельно с британско-имперской культурой», - отметил Говорун.

По словам гостя программы, американские исследователи Конституции считают, что первые пуритане-колонисты приезжали в Америку из Англии, где они не могли больше жить. Их не устраивала политическая система английских власти, и они хотели построить для себя идеальное общество, которое соответствовало их религиозному видению.

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