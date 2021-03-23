Введением санкций против китайских акционеров «Мотор Сич» украинская власть исключила возможность переговорного урегулирования ситуации, поэтому теперь все действия возможны только в юридической плоскости — в судах и в международном арбитраже.

Об этом в интервью заявил президент Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Ду Тао, пишет издание "Українські новини".

Как известно, санкциями СНБОУ руководителям и представителям, а также акционерам китайских компаний-акционеров «Мотор Сич» запрещен въезд в Украину, а также запрещены какие-либо контакты украинской стороны с представителями китайских компаний-акционеров запорожского завода.

«Всем уже известно последнее развитие инцидента: теперь правительство Украины приняло решение забрать все 100% компании «Мотор Сич»! Это доказывает, что у украинской власти нет никаких намерений, чтобы вести переговоры, и отказались от всякой возможности примирения, — заявил Ду Тао. — Более того, нынешние санкции позволяют украинским властям легче найти предлог для отказа от примирения, потому что невозможно сесть за стол переговоров, то есть, условия их введения запрещают деловые контакты с китайскими инвесторами «Мотор Сич». Поэтому все действия сейчас идут в юридической плоскости».

Как известно, Верховный суд Украины начал рассмотрение иска китайских акционеров «Мотор Сич», которые оспорили санкционный Указ Президента Украины с целью его отмены. Соответчиками в процессе определены СБУ как инициатор санкций, и СНБО, который их принял. В то же время для введения санкций не было предоставлено соответствующих доказательств, как того требует украинское законодательство, а также нарушена процедура применения таких санкций. Согласно первому решению Верховного суда в этом деле СБУ должна предоставить доказательства своих обвинений в адрес китайских акционеров «Мотор Сич», которые стали основой для введения санкций.

Их действие распространяется на компанию Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment: Президент Украины Владимир Зеленский своим указом заморозил украинские активы компании, а также запретил въезд в страну ее президенту Ду Тао, председателю правления компании и ее конечному бенефициару Ван Цзину и представителю Skyrizon в Украине Чен Хойшену.

«В начале сотрудничества с компанией «Мотор Сич» украинское правительство и посольство Украины в Китае выражали свою поддержку проекту разными способами, в том числе восхищались строительством завода в Чунцине. — напоминает в своем интервью Ду Тао. — Ведь, сам завод в Чунцине спроектирован, в основном, украинскими профессиональными государственными предприятиями. Но внезапно все резко изменилось, и против китайских инвесторов были предъявлены несправедливые обвинения и расследования — дикие и непрерывные нарушения наших прав как инвесторов. Основываясь на уважении к украинскому государству, мы по-прежнему сохраняли большое терпение и сдержанность, и активно искали примирения», — рассказал в своем интервью президент Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment.

«Однако, после этого позиция Украины сменилась на 180 градусов, от поддержки совместного проекта, постепенно перешла в уклонение и затягивание, и в итоге до его полного аннулирования и блокирования. Это не оставило нам другого выхода кроме как обращаться в международный инвестиционный арбитраж, в надежде на переговоры с украинским правительством и решение данного вопроса. В последствии, как и положено в соответствии с процедурой разрешения инвестиционных споров, мы были готовы к доарбитражному урегулированию. Однако конструктивной работы в формате Межведомственной рабочей группе не получилось. После первого заседания диалог был прерван украинской стороной, более предметного общения не было, также, как и не было дано разумных объяснений», — рассказал о произошедшем президент Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Ду Тао.