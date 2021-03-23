Государственная компания «Центрэнерго» подтвердила, что зимой 2020-2021 года компания ДТЭК в полном объеме выполнила все свои обязательств по поставке угля на станции госкомпании.

Об этом сообщил член дирекции «Центрэнерго» Сергей Колесников во время выступления на ток-шоу Energy Freedom.

«Действительно ДТЭК Энергии мы получали уголь в тех количествах, что коллега назвал (450 тыс. т в ноябре 2020 – январе 2021) – сообщил топ-менеджер госкомпании.

Он подчеркнул, что на начало отопительного сезона все три ТЭС компании имели достаточно комфортный запас угля – 600 тыс. т. Однако в ноябре-декабря 2020 г. станции компании из-за задержки с ремонтами на АЭС отработали на 40% сверх прогнозного баланса, что привело к ускоренному срабатыванию запасов.

«Сверхпрогнозная выработка действительно привела к тому, что в январе у нас просели склады на всех станциях», - пояснил член дирекции компании.

Напомним, в середине января 2021 года системный оператор НЭК «Укрэнерго» предупредил о рисках веерных отключений электроэнергии из-за нехватки угля на государственных ТЭС компании «Центрэнерго».

В отопительный сезон 2020-2021 года Украина вошла с рекордными запасами угля на складах ТЭС 2,8 млн тонн, однако из-за срыва ремонтной компании на АЕС, тепловая генерация осенью-зимой была вынуждена нести повышенную на 50% нагрузку. Это и стало причиной ускоренного срабатывания запасов угля и повышенной аварийности блоков тепловых электростанций в осенне-зимний период.

10 марта НКРЭКУ решила предписать компаниям тепловой генерации максимально возможный штраф 1,7 млн грн, обвинив их в несоблюдении минимальных запасов угля на ТЭС.