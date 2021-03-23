Генерирующие компании «Центрэнерго» и «Донбассэнерго» призвали НКРЭКУ снять искусственные ценовые ограничения на рынке электроэнергии (так называемые прайс-кэпы).

Об этом сообщили член дирекции «Центрэнерго» Сергей Колесников и коммерческий директор «Донбассэнерго» Олег Ларионов в ходе выступления на ток-шоу Energy Freedom.

«Что мы предлагаем как компания? Принять все-таки понятную методику прайс-кэпов, где бы были минимальные ограничения. Понятно, что в нынешней ситуации ограничения будут, хотя я согласен со всеми коллегами из генерации, что их не должно быть. Но поскольку нас опасаются, что что-то мы будем делать, они должны быть, но они должны быть адекватные. А не как сейчас, на мой взгляд, необоснованные 2,048 в дневной период и 1,2 в ночной (грн/кВтчас –прим.)», - сообщил Олег Ларионов, топ-менеджер Донбассэнерго.

По словам члена дирекции «Центрэнерго» Сергея Колесникова, существующая система прайс-кэпов не позволяет генерации получать объективную цену за производимую электроэнергию.

«Те же проблемы с регулированием нового рынка, с наличием прайс-кэпов, которые не дают возможности объективно выставлять ту цену на рынке, которая складывается в данный момент в системе», - отметил Колесников.

Ранее с аналогичным призывом об отмене искусственного ограничения цены к НКРЭКУ обратилась компания ДТЭК.

По утверждению компании, именно административное вмешательство в работу рынка со стороны НКРЭКУ и искусственные ограничения спровоцировали кризис на энергетическом рынке, который длится с 2019 года.