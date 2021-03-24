Могут ли украинские таможенники использовать опыт своих грузинских коллег, которые установили автоматические сканеры контейнеров? Поможет ли это побороть коррупцию на таможне?

Своё мнение в программе «Что дальше?» на канале «Знай 24» высказывает бывший глава Государственной таможенной службы Украины Анатолий Макаренко.

«Опыт грузинских таможенников Украине не пригодится. Грузия по территории – это две Одесских области, и там своя специфика. Там проведены реформы, в Грузии прекрасно работает таможня, и она может себе позволить работать в режиме «Макдональдса». Мы себе такого позволить не можем», - подчёркивает эксперт.

По его словам, грузинский пример можно использовать, но не в качестве образца для подражания. Макаренко предпочитает брать пример с Польши, Германии и США, где имеется мощнейшая таможенно-пограничная администрация. Эти страны не лучше, чем Грузия, но их опыт лучше подходит для Украины. По своему положению, территории и объёмы торговли Грузия несопоставима с нашей страной.

«Практика использования сканеров в ходе таможенного контроля (и не только в Грузии – это мировая практика) – это замечательно. Украина закупила сканеры при правительстве Гройсмана, но они до сих пор не установлены. Всё это делалось нахрапом, под видом быстрых реформ, о которых нужно как можно скорее отрапортовать. Но сегодня это не работает», - рассказывает Анатолий Макаренко.

Ранее, как сообщает Politeka, он отмечал, что сейчас Таможенная служба полностью подчинена Минфину .