Наблюдательный совет "Укрзализныци" за три года работы не смог вывести компанию из кризисного состояния и обеспечить проведение реформы, а компания продолжает получать миллиардные убытки. Об этом заявил экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян.



«Когда мы вводили корпоративное управление государственных компаний, в том числе в «Укрзализныци», мы ожидали, что мы наберем эффективных менеджеров мирового класса, которые моментально превратят эти компании в процветающие и успешные. На самом деле мы получили такой совет старейшин-молчунов, которые за большие деньги, - а в сотни тысяч гривен каждый из них обходится налогоплательщикам в месяц, - фактически молчит», - сказал Омелян.



Он также отметил, что не видит результатов работы Наблюдательного совета «Укрзализныци», который работает уже три года. По его словам, компания имеет миллиардные убытки и находится в критическом состоянии.



«Мы так до сих пор и не можем понять, что происходит в самой»Укрзализныце". За последние годы мы имели огромные суммы убытков, и эти убытки одновременно возложены на плечи бизнеса, украинских налогоплательщиков и государства в целом. Потому что вместо того, чтобы иметь лучшую государственную компанию в Украине, мы имеем миллиарды и миллиарды потерь», - подчеркнул Омелян.



По его мнению, Наблюдательный совет УЗ должна отчитаться о результатах своей работы по выведению компании из кризиса и ее реформирования.



"Три года уже наблюдательному совету. Стоило бы услышать, каким образом они стабилизировали компанию, каким образом они обеспечили политику прозрачности и обеспечили реформы», - сказал Омелян.



Как известно, экс-директор по развитию бизнеса «Укрзализныци» Андрей Рязанцев сообщал, что Наблюдательный совет компании сорвала получения кредита ЕБРР на закупку новых вагонов, при этом государство обязано уплатить банку 85 млн грн комиссии за неиспользование кредита. Вследствие этого, по его словам, производство украинских вагонов сократилось на 70%.



Ранее народный депутат, член ВСК ВР по Укрзализныце Константин Бондарев заявил, что члены Наблюдательного совета УЗ получают по 300 тысяч гривен зарплаты, и при этом месяцами не появляются в Украине и не имеют никакого плана реформ для компании. Поэтому необходимо расформировать наблюдательный совет в этом составе, и создать новый.



В свою очередь экономист Борис Кушнирук выразил убеждение, что решение уволить Жмака свидетельствует о том, что довольно широкий круг лиц, в том числе и наблюдательный совет компании, не хотят реформ. Они хотят сохранить "Укрзализныцю" в том виде, который позволит ее дальнейшее разграбление.