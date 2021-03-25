ДТЭК Днепровские электросети начал применять в Днепропетровской области новое IT-решение – программный комплекс «Мобильные бригады»

Это мобильное приложение и программное обеспечение, которое позволяет отказаться от лишней бумажной работы и более эффективно планировать работу сотрудников. Энергетики смогут быстрее выполнять ремонты на сети, а значит сократить время пребывания жителей области без напряжения во время аварийных отключений.

Как отмечают в компании, новый программный комплекс призван оптимизировать работу ремонтных бригад, тем самым помогая быстрее восстанавливать электроснабжение для клиентов.

Специалисты выезжают, оснащенные смартфонами с соответствующим мобильным приложением. В нем получают задания, фиксируют выявленные дефекты и отчитываются о проделанной работе. Специалисты не тратят время на заполнение различных бумажных форм, что позволяет им быстрее ликвидировать аварии. По предварительным оценкам, время ремонта за счет применения подобного приложения можно сократить на 10-15%.

По словам генерального директора ДТЭК Днепровские электросети Андрея Терещука, инновационный IT-проект «Мобильные бригады» избавляет от лишней бумажной работы, помогает более рационально планировать маршруты, переводить планирование и отчетность в онлайн.

В настоящий момент на Днепропетровской области уже прошли обучение и работают с новым программным обеспечением 95 бригад ДТЭК Днепровские электросети: «Проект уже запустили в Синельниковском, Павлоградском, Новомосковском и Никопольском районах, где работает 86 ремонтных бригад и 9 бригад по осмотру линий. В этом году планируем закупить еще 350 планшетов и обучить более 400 бригад. Таким образом масштабируем проект на всю Днепропетровскую область».

Дефекты, обнаруженные при осмотре оборудования, сразу поступают в базу данных. Это помогает устранять их более оперативно, не допуская выхода из строя оборудования и аварий. В результате ремонты выполняются быстрее, а жители Днепропетровской области получают качественный сервис.

Программный комплекс состоит из двух продуктов: мобильное приложение, созданное экспертным центром цифровых технологий ДТЭК и панелью планирования MRS компании SAP, мировым лидером в разработке программных решений для бизнеса.

Генеральный директор ДТЭК Сети Иван Гелюх подчеркивает: ДТЭК сейчас активно привлекает международные инвестиции, новые технологии в Украину, создавая инновационную экосистему.

«Мы системно внедряем технологии автоматизации и цифровизации для того, чтобы превратить украинские сети в инфраструктуру Smart Grid – надежную, гибкую и устойчивую. Внедряем IT-решения в работу бригад, чтобы наш сервис для клиентов становился быстрее и качественнее. В 2020 году начали использовать эту технологию в Киеве, в 2021-м она уже появилась в Днепропетровской области».