Жители Днепра могут выбрать то название для аэропорта города, которое им нравится. Можно назвать его по имени какого-то выдающегося деятеля, который был из того региона.

Об этом сказал министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в программе “Субъективно с Яникой Мерило”.

"Так, как был такой общественный резонанс и интерес к тому, какое будет название - а мы уже привыкли, что у нас в Киеве аэропорт имени Сикорского, во Львове - имени Даниила Галицкого, “Борисполь” хотели переименовать, назвать Казимира Малевича, еще какие-то варианты были, и Мазепы, и Малевича, Хмельницкого, как угодно. Но все равно остался аэропорт "Борисполь". Мне кажется, что по Днепру можно было бы все-таки найти эту дискуссию с жителями города", - сказал Владислав Криклий.

Он отметил, что понятно, что аэропорт Днепр, но можно назвать его по имени какого-то выдающегося деятеля, который был того региона. При этом, жители города бы выбирали, кто им нравится.

По его словам, в Днепре за три года планируют построить новый аэропорт, который начнет функционировать уже летом 2022 года.

Как сообщала Politeka, “без теста - нельзя": украинских туристов не выпускают из аэропорта, безумные кадры.

Также Politeka сообщала, что неизвестный захватил пассажирский самолет в аэропорту, стягиваются силовики: первые детали ЧП.