Госэкоинспекция в судебном порядке требует прекратить работы по сооружению на ПАО «Арселормиттал Кривой Рог» хвостохранилища «III карта», ведь предприятие не подготовило дополнительную оценку воздействия на окружающую среду

Об этом сообщил председатель Государственной экологической инспекции Андрей Малеванный - говорится на сайте ведомства, пишет znaj.ua.

«Госэкоинспекция Приднепровского округа подала исковое заявление в суд по поводу неисполнения предприятием предписания, предоставленного инспекторами во время проверки 4-18 марта.

Речь идет о не проведении ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог" дополнительной оценки влияния на окружающую среду строительства нового хвостохранилища "ІІІ карта". Обязательность осуществления такой оценки приведена в экологических условиях заключения по ОВД. Во время проверки инспекторы дали предписание провести соответствующую процедуру, однако во время мероприятия контроля 23 марта, было зафиксировано его невыполнение», - отметил Андрей Малеваный.

Согласно закону Украины «Об оценке воздействия на окружающую среду»» предприятие не может строить мощности с нарушением требований ОВД. При этом работы по сооружению хвостохранилища «ІІІ карта» уже начаты – для этого снят плодородный слой почвы.

"Поэтому Госэкоинспекция в судебном порядке потребует прекращения деятельности по строительству ПАО" АрселорМиттал Кривой Рог " этого объекта. Судебный процесс буду держать на личном контроле», - подчеркнул Андрей Малеваный.