На украинские дороги дают гарантии на 15 лет, при этом их строят ежегодно одни и те же, тратя на это огромные средства.

Об этом сказал народный депутат VII созыва Михаил Блавацкий в эфире программы “Политика наизнанку” с Дмитрием Снегиревым.

По словам Михаила Блавацкого, на автомагистрали должны давать 15 лет гарантии с момента строительства, поскольку это обусловлено их ценой. При этом многие дороги ремонтируют каждый год.

"Каждый год летом едешь, начинают ремонтировать. Где-то от Киева до Белой Церкви, от Белой Церкви до Умани, от Умани - в Одессу. Постоянно по 10-15 километров. Сколько средств туда дали? Одну и ту же дорогу. Они ее ремонтируют. Она еще на гарантии должна быть", - добавил Блавацкий.

Он отметил, что за те средства, которые были потрачены на ремонт дороги, можно было бы построить новый автобан. Зато в ремонт ежегодно вкладывают огромные средства.

По его словам, дорогу можно было бы отдать в концессию, чтобы частные фирмы построили их и получали определенную прибыль, как в Европе.

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