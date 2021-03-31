Кардиолог, доктор медицинских наук, профессор Екатерина Амосова в программе «Что дальше» на канале «Знай24» ответила на вопрос, убивает ли людей вакцинация от коронавируса.

«Это топ вопрос сейчас, увеличивающий страх многих людей к вакцинации. Но давайте посмотрим на это с позиций науки и достаточно трезво. В мире каждый день умирает много людей, в том числе и внезапные смерти – это первое. Вторая позиция – то, что человек умирает после вакцинации, совершенно не свидетельствует о наличии причинно-следственной связи. То есть, это не знак равенства, что это является следствием вакцинации», - говорит эксперт.

Амосова также прокомментировала два случая смерти после вакцинации в Украине.

«Из того, что я читала в средствах массовой информации... Я присоединяюсь к позиции власти, я не вижу также связи причинно-следственной с вакцинацией», - заявила кардиолог.

По ее словам, самый известный побочный эффект от вакцинации – острая аллергическая реакция, чего не наблюдалось у двух умерших вакцинированных.

«Наиболее известный побочный эффект от введения вакцины – это острая аллергическая реакция, в том числе анафилактический шок, возникающий в большинстве случаев в течение 30 минут и в меньшинстве случаев – до суток. Это не этот случай абсолютно. Инсульт через несколько суток не может быть связан никоим образом. Так же, как и внезапная смерть через полтора суток женщины после прививки», - сказала медик.

Врач рассказала, кому крайне необходимо вакцинироваться от коронавируса.

«Определенным осложнением от вакцинации, если можно так сказать, может быть меньшая, чем желаемая, иммунная защита от нее. Это касается людей, которые имеют иммунодефицит, которые являются иммуноскомпрометированными. Прежде всего, это онкологические пациенты, получающие иммуносупрессивную терапию. Но, несмотря на это, именно этим пациентам крайне необходимо делать прививки, чтобы предоставить им хоть некоторую защиту», - резюмировала Амосова.

Ранее Politeka сообщала, что в Киеве начали вакцинировать людей пожилого возраста.

Также Politeka сообщала, что в Минздраве назвали вероятную причину трагедии с военной, которая сделала прививку от вируса.