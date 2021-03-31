В Украине изобилует британский штамм COVID-19 - B117. Однако, большая опасность есть от южноафриканского штамма, на который не действуют вакцины.

Об этом сказала доктор медицинских наук Екатерина Амосова в эфире программы “Что дальше” на канале “Знай24”.

"После первой волны, или нашего первого пика этой волны - абсолютно не исчерпан эпидпотенциал. Переболело мизерное количество людей и большое количество остается уязвимым. Действительно состоялись мутации вируса. Они накопились и в Западной Европе, и в Украине, есть подтверждение секвенации генома, сейчас изобилует британский штамм - B117. Уже появились и новые мутации в пределах этого британского штамма, который является в 2-3 раза более заразным и, к сожалению, он несет большую тяжесть заболевания и большую смертность, что уже установлено", - сказала Екатерина Амосова.

Она отметила, что опыт вакцинации других стран показывает, что вакцины Pfizer, Moderna и AstraZeneca помогают и против британского штамма.

"Большая опасность есть с южноафриканским штаммом и бразильским штаммом. Например, эффективность вакцины AstraZeneca, было проведено исследование в Южной Африке - 10% в этом штамме. И вот с ними может быть значительно больше проблема, и поэтому крупные компании - тот же Pfizer и Moderna, сейчас уже работают над модификацией своей вакцины, с разработкой этого мессенджера РНК к уже измененному, модифицированному белку шипа", - добавила Амосова.

По ее словам, Украина не является транзитной страной и у нее непривлекательная экономика, поэтому ей медленнее заносятся новые штаммы.

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