Современный украинский мыслитель и общественный деятель, философ, футуролог Алексей Толкачев в программе «Что дальше» на канале «Знай24» заявил, что Украине не стоит догонять Европу.

«Не стоит, потому что все равно у нас это не получится. Мы должны смотреть значительно дальше – в 22-23 век – и работать на опережение. Не пытаться быть копией той модели, которая сейчас в Европе уже есть и отработала. Иначе мы будем постоянно опаздывать. Нам надо создавать новую модель, которая станет, возможно, даже образцом для Европы», - говорит эксперт.

По его словам, Европа столкнулась с цивилизационным кризисом и не может из него выбраться.

«У Европы на данный момент есть уже определенный цивилизационный кризис. На самом деле европейцы достигли определенного благоденствия, что делать дальше – они не знают», - сказал Толкачев.

Футуролог отметил, что у европарламентариев нет амбиций.

«Вот в Соединенных Штатах еще есть амбиции. Там хотят чего-то достигать, реформировать. Европейцы – нет. То есть они решают проблемы, макроэкономическая стабильность, преодоление каких-то вызовов, пандемия… А что дальше – непонятно», - резюмировал философ.

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