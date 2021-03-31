Затягивание с реформой «Укрзализныци» негативно скажется на ситуации в компании, которая продолжает терять потребителей из-за низкого качества предоставляемых услуг

Об этом заявил глава ALLRail – международной организации пассажирского транспорта в Европе Ник Брукс в интервью РБК-Украина.

«Реформа нужна срочно. Мы призываем к либерализации рынка, потому что доказано: только либерализация ведет к эффективным железнодорожным услугам, которые обходятся правительствам и налогоплательщикам дешевле», - сказал Брукс.

Он подчеркнул: финансы, которые сейчас тратятся на неэффективного оператора-монополиста, можно «высвободить» и потратить на улучшение всей железнодорожной системы. Например, инвестировать в инфраструктуру, которая в настоящее время находится в критическом состоянии.

В свою очередь реформирование УЗ и инвестиции в улучшение инфраструктуры, по словам Брукса, будут способствовать привлечению новых частных операторов, что положительно скажется на качестве услуг и увеличит численность потребителей услуг УЗ.

«В конечном итоге это приведет к быстрому переходу на железнодорожный транспорт и пассажиров, и грузоперевозчиков», - подчеркнул Брукс.

По его словам, любое затягивание реформы «Укрзализныци» будет иметь негативные последствия для Украины.

«Единый европейский железнодорожный рынок станет источником нашего коллективного будущего процветания и благополучия. Если же Украина будет по-прежнему придерживаться неудачной исторической модели - это очень плохо для ЕС, но гораздо хуже для самой Украины», - подытожил Брукс.

Напомним, экс-глава «Укрзализныци» Владимир Жмак ранее заявлял, что в 2021 году УЗ будет разделена на 4 профильные компании по европейским стандартам, а непрофильные активы выставят на продажу. Он начал реформу с выделения компаний УЗ Карго и УЗ Инфра, которые должны были заниматься грузоперевозками и инфраструктурой соответственно. Но Набсовет Укрзализныци заблокировал реформу, а позже – уволил его единогласным решением.

Ранее экс-премьер Владимир Гройсман подчеркивал: «Укрзализныця» нуждается в масштабном реформировании и финансовой поддержке от государства для проведения модернизации подвижного состава и инфраструктуры. В свою очередь народный депутат, первый заместитель председателя парламентского комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры Юлия Клименко заявила, что смена руководителя «Укрзализныци» каждые полгода недопустима, поэтому правительство и Наблюдательный совет УЗ должны пересмотреть политику назначения руководства госкомпаний.