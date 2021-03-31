Екатерина Амосова, доктор медицинских наук, объяснила в программе «Что дальше» на канале «Знай24», почему прививки обязательны в любом случае - переболел человек коронавирусом или нет.

Амосова обращается к международным рекомендациям и стандартам вакцинации. В частности, она принимает во внимание такие серьезные агентства, как американский CDC и британский Nice. Согласно им, прививки рекомендуется сделать в любом случае - переболел человек уже коронавирусом или еще нет. «Без предварительного определения уровня своих антител», - добавляет доктор наук.

Она рассказывает, какой уровень защиты от инфекции дает вакцина: после первой дозы - 50%. «Естественно, что вакцинированные имеют после первой дозы достаточно высокий риск заболеть COVID-19», - объясняет она. Уже после введения второй дозы риск значительно уменьшается, а защита поднимается до 95%, что соответствует уровню Pfizer. Тем не менее, Амосова предупреждает, что даже полная вакцинация не сведет на нет риск инфицироваться COVID-19.

Даже вспоминая вакцину Pfizer с таким низким процентом риска, Амосова советует не ждать именно на нее, а прививаться уже, ведь каждая вакцина предотвращает тяжелое течение болезни.

В случае же, если человек заразился после первой прививки, рекомендуется все равно ввести ему вторую дозу, ведь вакцина AstraZeneca через три месяца будет такой же эффективной, как и через один. Но доктор наук предупреждает, что перед второй вакцинацией нужно выждать определенное время от появления симптомов - 10 дней, а после их исчезновения - сутки.

Напоминаем, Амосова объяснила, почему не надо бояться вакцинации от COVID-19.

Ранее Politeka сообщала о том, что в Киеве начали вакцинировать людей пожилого возраста.