В программе «Что дальше» на канале «Знай24» Екатерина Амосова, кардиолог, профессор и доктор медицинских наук, объяснила, почему вакцинация от COVID-19 - необходимый шаг.

Гостья программы не скрывает рисков, связанных с прививкой. «Серьезное лечение, в том числе и введение биологических препаратов, как вакцины, всегда имеют побочные эффекты», - констатирует она. В таком случае медики всегда оценивают вероятность наступления побочных эффектов и смерти при отсутствии лечения из-за них. Вместе с тем следует помнить, что грипп по тяжести течения болезни и близко не стоит к коронавирусу, его летальность аж в 10 раз выше.

Учитывая это все, Амосова считает вакцину полезной и необходимой. Тем не менее, профессор признается, что сама не сделала прививку, так как заразилась, но планирует это исправить в ближайшем будущем.

Она также отмечает, что большую роль в этом вопросе играет человеческий страх. Но стоит взять себя в руки, не думать о серьезных побочных эффектах и ​​вакцинироваться. Тем более, что есть категории населения, которые заразиться COVID-19 рискуют больше всего: это люди преклонного возраста и имеющие хронические болезни. Тем не менее, вакцинация - необходимый шаг и для молодежи, пусть риски для нее не такие высокие, но она живет рядом со старшими людьми.

Напоминаем, Амосова ответила на вопрос, убивает ли вакцина от коронавируса.

Ранее Politeka сообщала о том, что в Минздраве назвали вероятную причину трагедии с военной, которая сделала прививку от вируса.