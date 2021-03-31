Тенденцию развития, которая сейчас наблюдается в вооружении украинской армии, а именно появление турецких беспилотников «Байрактар», прокомментировал в программе «Романенко. Беседы» директор информационно-консалтинговой компании Defense Express, Сергей Згурец. В частности, он рассказал, насколько эффективно это было в Нагорном-Карабахе и Сирии.

Эксперт отмечает, что украинское войско не испытывает недостатка ни соответствующих навыков, ни боевого духа, а, следовательно, готово использовать новый вид вооружения по назначению. Если раньше Украина имела один комплекс «Байрактар», то теперь их будет еще 5, Згурец называет это даже определенным трендом. «Боевые действия в Нагорном-Карабахе и Сирии показали достаточную эффективность этого образца вооружения», - констатирует он.

Згурец рассказывает о проверке беспилотников «Байрактар» в Сирии против российских средств радиоактивной борьбы. Их эффективность оценили результатом этого боя. Эксперт комментирует, что все прошло хорошо, но нельзя сбрасывать со счетов угрозу, которую представляет РЭБ, ведь их потенциал и вероятное влияние на связь и беспилотные летательные аппараты еще не до конца понятно. «Это серьезный и существенный вызов», - заключает он, хотя украинские военные этого и не осознают.

Тем не менее, о «Байрактаре» он отзывается положительно. Так, использование беспилотников положительно отразится на военном потенциале акватории Черного моря или поможет выявить и истреби цели на Донбассе.

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