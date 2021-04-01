Реформа Укрзализныци - это сфера ответственности Кабмина и Наблюдательного совета компании, которые до сих пор не утвердили план реформы

Об этом заявила президент Ассоциации "Укрведтранс", в которую входят операторы грузовых ж/д перевозок, Наталья Петриченко.

«Реформы УЗ не совсем зависят от руководства УЗ. У нас есть высший орган, а высшим органом является по уставу является Кабинет министров Украины. И Кабмину ничего не мешает, и никто не мешает выполнять реформирование УЗ. Никто не мешает ВР Украины принять закон о железнодорожном транспорте, о НКРТ, и т.д. Однако эти шаги не выполняются», - рассказала Петренко.

По ее словам, Наблюдательный совет только постоянно меняет руководителей Укрзализныци, которые не успевают осуществить реформирование компании. Кроме того, она подчеркнула, что план реформирования УЗ до сих пор не утвержден правительством.

«Ситуация абсурдна. Меняются руководители УЗ, один из них ничего не успевает сделать, данная ситуация приводит к хаосу. При этом Кабмин как высший орган управления, никаких предложений не предлагает по реформированию. Где программа? Кто должен это утвердить? Это же не генеральный директор делает? Это делает Кабмин», - подчеркнула Петренко.

Эксперт отметила, что постоянные кадровые замены в руководстве УЗ негативно сказываются на работе компании и возможностях ее реформировать.

«При хаосе нет управления, при хаосе нет перспектив и при хаосе нет реформ. Если нет единой политики, то о каких реформах можно говорить? Нужно приходить к консенсусу, утверждать программу реформировать, реализовывать ее и заставлять Наблюдательный совет, чтобы они занимались этим в том числе», - подытожила Петренко.

Напомним, Кабинет министров на своем заседании 17 марта досрочно прекратил полномочия председателя правления АО "Украинская железная дорога" Владимира Жмака после того, как за его отставку проголосовал Наблюдательный совет "Укрзализныци". И.о. главы УЗ назначили Ивана Юрика, он стал пятым руководителем УЗ за последние два года. То есть, руководство компании меняется едва ли не каждые полгода.

Ранее депутат Алексей Устенко заявил, что проблемы «Укрзализныци» можно решить только путем реформирования компании и внедрения понятной кадровой политики. А народный депутат, первый заместитель председателя парламентского комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры Юлия Клименко отметила, что ситуация, когда на «Укрзализныце» каждые полгода меняется руководитель, совершенно неприемлема.