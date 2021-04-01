В течение 2020 года Госэкоинспекция рассчитала около 380 тысяч долларов убытков (10,5 миллионов гривен) за незаконный вылов примерно 12 тысяч птиц семей вьюрков и овсянки. Это щеглы, чечетки, дубоносы и снегири. Тысячи особей этих видов отлавливаются и вывозятся за пределы Украины.

Как пишет Знай.юа, об этом сообщил председатель Государственной экологической инспекции Украины Андрей Малеванный – говорится на сайте ведомства.

"В сегодняшних реалиях птицы нуждаются в еще большей охране, чем столетие назад. Так, если в первой редакции Красной книги Украины было 28 видов птиц, то к последнему четвертому изданию может войти уже 91 вид», - отметил Андрей Малеванный.

Он подчеркнул, что обеспечить охрану богатого животного мира Украины, в том числе и пернатых, - важная задача природоохранной политики. Для этого необходимо реформирование законодательной и нормативно-правовой базы в этой сфере и имплементация к ней европейских требований.

"В частности, речь идет о необходимости принятия законопроекта №4461 «о территориях Изумрудной сети». Изумрудная сеть-это ряд природных объектов, которые подлежат особой охране, ведь в их пределах проживают редкие виды животных и птиц. В Украине в сеть входит 377 территорий. Законопроект №4461 регулирует управление украинской частью Изумрудной сети, обеспечивая ее эффективную защиту. Надеюсь, что в ближайшее время этот проект закона будет принят», - отметил Андрей Малеванный.

Чиновник призвал украинцев к Международному дню птиц, который отмечается 1 апреля, приобщиться к сохранению редких птиц.

"Сейчас в украинских лесах действует сезон тишины в период восстановления популяции животных. Поэтому, гуляя на природе, старайтесь сохранять максимальную тишину, чтобы птицы могли спокойно присмотреть свое потомство», - добавил Андрей Малеваный.