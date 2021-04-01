Невозможно провести экомодернизацию предприятий за 4 года, как это предусмотрено законопроектом о выбросах (№4167), ведь десятки лет до этого средства от эконалога не направлялись на внедрение экологических технологий в промышленность.

Как пишет Обозреватель, об этом заявил народный депутат Украины, член депутатской группы "Доверие" Сергей Шахов в эфире телеканала "Украина 24".

"Невозможно сегодня ввести такие нормы, которые от нас требует Евросоюз или МВФ. Вся промышленность ляжет не на колени, а на живот. Потому что 30 лет 90% денег, которые платил бизнес, практически использовалось не в сторону экологии, а складывалось в кармане политиков, чиновников класса А, и не направлялось на модернизацию бизнеса", – сказал Шахов.

Он подчеркнул: предприятия не имеют минимум 4 миллиарда долларов, которые нужны на экомодернизацию, и в случае принятия законопроекта по уменьшению промышленных выбросов в предложенной правительством редакции, предприятия вынуждены будут закрываться.

"Принятие этих законопроектов повлияет негативно на бизнес. В данный момент, в условиях экономического кризиса, пандемии COVID, это повлияет негативно и на экономику нашего государства. Мы видим сегодня на Майдане ФЛП, а увидим большой бизнес", – подытожил Шахов.

Ранее экс-премьер, президент Украинского союза промышленников и предпринимателей Анатолий Кинах заявил, что принятие законопроекта о промышленных выбросах (№4167) в существующем виде нанесет удар по предприятиям и углубит промышленный кризис.

Об этом говорится также в открытом письме, которое направили премьер-министру Денису Шмыгалю представители украинской промышленности. Как сказано в письме, в случае принятия новой редакции закона №4167 большая часть украинских промышленных предприятий закроется, что обернется для Украины потерей более 200 000 рабочих мест и больше чем $5 млрд поступлений в бюджет ежегодно.

В то же время директор GMK Center Станислав Зинченко отметил, что для проведения экомодернизации промышленности необходимы инвестиции, финансовые стимулы и помощь от государства, а не увеличение налогового давления на предприятия.